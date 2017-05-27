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Belaruslu turist kaldığı otelde intihar etti

ANTALYA'da tatil yapan Belaruslu 26 yaşındaki Elena Karas, kaldığı otel odasında tavana bağladığı eşarpla intihar etti.

Belaruslu turist kaldığı otelde intihar etti

Olay, dün akşam Aksu İlçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Grand Park Otel'de meydana geldi. Ailesiyle tatile gelen Elena Karas'ın odasına temizlik için giren görevliler, genç kızı tavana asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Elena Karas'ın öldüğünü belirledi. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesi sonra Karas'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İlk incelemede Karas'ın intihar ettiği tespit edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #belarus #turist #tatil #antalya #intihar
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