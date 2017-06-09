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Belediyeden, başarılı öğrencilere ödül

Görevlendirme yapılan Batman'ın Gercüş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Gercüş Okuyor" etkinliğinde başarılı olan 17 öğrenciye bisiklet hediye edildi

Belediyeden, başarılı öğrencilere ödül

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman'ın Gercüş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Gercüş Okuyor" etkinliğinde başarılı olan 17 öğrenci bisiklet ile ödüllendirildi.

Gercüş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Gercüş Okuyor" etkinliğinde başarılı olan 17 öğrenciye bisiklet verilmesi amacıyla Kadın Kültür Merkezi önünde düzenlenen törene, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Koç, törende yaptığı konuşmada, elde edilen başarının sevindirici olduğunu belirterek, ilçenin birçok alanda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Çocukların sağlıklı günlerde kullanmak üzere bisiklet hediye ettiklerini anlatan Koç, "Bisiklet yollarını yeniden tanzim etme çalışmalarını da sürdüreceğiz. Gösterilen bu gayreti de takdir etme adına 17 bisikleti belediye olarak gençlerimize hediye ediyoruz." dedi.

Badur da bu yıl düzenledikleri etkinlik ile kitap okuma çıtasını yükselttiklerini aktararak, etkinlikte başarılı olan öğrencileri kutladı.

Daha sonra öğrencilere bisiklet verildi.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Öğrencilere Gercüş okuyor ödülleri verildi
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