İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Kemalpaşa’daki kiraz üreticileri için geliştirdiği “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi", henüz ilk yılında ürün rekoltesi ve kalitede ciddi artış sağladı. Cep telefonuna otomatik mesaj gönderilerek sulama ve ilaçlama uyarıları yapılan, don ve fırtına gibi olumsuz koşullar için önceden haberdar edilen üreticiler, en verimli sezonlarından birini yaşıyor.

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Yerelde kalkınma konusunda Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yeni bir adım daha atarak bu kez Kemalpaşa'daki üreticiler için “Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemiöni uygulamaya aldı. Sistem, bir senenin sonunda ilk hasatı alan üreticilerin yüzünü güldürdü. Pilot bölge olarak belirlenen Kemalpaşa ilçesindeki Yiğitler ve Örnekköy'de kurulan sistem sayesinde üreticiler, hava ve doğa koşullarına uygun olarak ilaçlama ve sulama yapabildi. “Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemiö sayesinde üreticiler, arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme ve toprak nemi gibi bilgilere sahip oldu. Ayrıca don ve fırtına uyarısı, iklime ve zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama ve sulama önerileri de sistem sayesinde öğrenilerek ürünlerdeki verim ve kalitenin artması sağlandı; ilaçlama ve sulamadaki kayıpların önüne geçildi.



SİSTEM KURULDU, SIKINTI BİTTİ



Geçmiş yıllardaki mevsimsel sıkıntıları bu sene yaşamadıklarını ifade eden Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, “Kuzey Yarımküre’nin ilk kirazının hasat edildiği bir bölge burası. Kemalpaşalı üreticilerimiz açısından kiraz son derece önemli. 85 bin dekar alanda 3 milyona yakın kiraz ağacımız var. Geçen sene yaşamış olduğumuz sıkıntılardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yaparak bölgemize iki tane ‘Erken Uyarı Sistemi’ kurdurduk. Sistem önemli bir ihtiyacı karşılamaya başladı. Çünkü bize en yakın meteoroloji istasyonu Menderes Havaalanı’nda vardı ve rakım farkından dolayı sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi ziraat odasına kayıtlı olan üreticilerimize yağmur, dolu gibi olaylarda önceden bilgilendirme mesajları geliyor ve üreticilerimiz de ona göre önlemini alıyor. Bu sistem kurulalı bir yıl oldu ve sonuçlarını almaya başladık. Üreticimiz hem aşırı ilaç kullanımından kurtulmuş oldu hem de don olaylarına karşı önlem alarak ürün kaybının önüne geçti. Artık sorumluluk erken uyarı sisteminde" dedi.



“BU SENE ÜRÜN ÇOK BEREKETLİ"



Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi sayesinde geçen seneye oranla daha fazla ürün elde eden üreticiler, görüşlerini şöyle özetledi:



Osman Gürsoy: “Bu yıl sistemin meyvelerini topluyoruz; ürünlerimiz daha çok, daha iyi ve daha güzel. En azından ne yapacağımızı, nasıl tedbir alacağımızı artık biliyoruz. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Daha önce bilinçsizce fazladan ilaçlama yapabiliyorduk ama bu sistem sayesinde bunun da önüne geçerek daha sağlıklı kiraz üretimi yapıyoruz artık. Geçen seneyle bu seneyi kıyasladığımızda neredeyse yüzde 70-80 ürün artışı var. Bunda erken uyarı sisteminin büyük etkisi var."



Serhat Sungur: “Bu yıl geçen seneye kıyasla daha fazla ürün elde ettim. Mesajlı bilgilendirme sayesinde hava koşullarına göre önlemimizi aldık ve geçen sene yaşadığımız problemleri bu sene yaşamadık. Verimimiz ve dikkatimiz çoğaldı, ürün kaybımız azaldı."



Ahmet Özkan: “Geçen seneki gibi don sıkıntısı yaşamadık. Tarımsal tahminle birlikte mesaj geldiği için önlemimizi alıyoruz. Böylece ürünümüz çoğalıyor, ihracatçı daha fazla geliyor. Geçen seneye oranla yüzde 75 fazla ürün ürettik. ‘Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı’ derken önlem alamadığımız zaman kirazlarda çatlaklar meydana geliyordu ve bu da ürün kaybına yol açıyordu. Çünkü tüketici onu almak istemiyordu. Bu sene daha çok verim aldık ve daha kaliteli ürün elde ettik. Bizim için çok büyük bir şans oldu."



CEP TELEFONUNA GELEN İLAÇLAMA UYARISI



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu bu sistemle, tarımsal üretim alanlarında elde edilen sağlıklı meteorolojik veriler hızlı bir şekilde üreticilerle paylaşılıyor. Ayrıca hastalık ve zararlılara karşı erken tedbirler alınması konusunda da üretici uyarılıyor.





Kurulduğu noktadan itibaren 10 kilometre çapındaki alandan veri toplayan “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemiönin çalışması için ayrıca elektrik kaynağına ihtiyaç duyulmuyor. Sistem solar panel ve şarj edilebilir bataryalar ile çalışmasını sürdürürken, GPRS modem vasıtası ile topladığı dataları internet ortamına aktarıyor. Sistem, bitkisel zararlı popülasyonunun sınır değerleri aştığı durumlarda çiftçinin cep telefonuna otomatik mesaj gönderiyor ve ilaçlama uyarısı veriyor. Bu sayede hem çiftçiler zamanında, doğru ve yeterli ilaçlama yapabiliyor hem de kullanılacak ilaçlarda tasarruf sağlanıyor. Böylece tüketiciler daha güvenli gıda ile buluşmuş oluyor. Sistem sayesinde özellikle ilaç kalıntısından dolayı ihracatta yaşanan sorunlar da büyük oranda kontrol altına alınabiliyor.

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