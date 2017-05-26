Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin fotoğrafçılık, enstrüman, müzik, halk oyunları ve sinema gibi kursların verildiği konservatuvarına, yaklaşık 800 kişi başvurdu

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin açtığı konservatuvar gençlerin ilgi odağı haline geldi.



Mardin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat programları kapsamında açtığı ve fotoğrafçılık, enstrüman, müzik, halk oyunları ve sinema gibi kursların verildiği konservatuvara kısa sürede yaklaşık 800 kişi başvurdu.



Konservatuvarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende halk oyunları, tiyatro ve koro etkinliklerinin yanı sıra fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimi yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, konservatuvara olan ilginin kendisini memnun ettiğini belirtti.



"Kentimizin sanattaki geleceği bu tür projelerle emin ellerde olacak." diyen Yaman, çocukların ve gençlerin sanatla iç içe büyümelerini istediklerini anlattı. Yaman, şöyle devam etti:



"İlimizde kültür ve sanatta değişim ve gelişim adına projelerimize hayat veriyoruz. Özellikle genç ve çocuklarımızın sanatla iç içe büyümesini istedik çünkü sanatla yoğrulan gençliğin Mardin'in gelişimine daha büyük katkılar sağlayacağını biliyoruz. Bu nedenle kısa bir süre önce konservatuvarımızı açarak kurslara başladık."



Konservatuvara 800 civarında başvuru olduğunu, gençlerin sanata olan ilgisinin bu sayede tescillendiğini dile getiren Yaman, konservatuvarda fotoğrafçılık, enstrüman, müzik, halk oyunları ve sinema kurslarının olacağını aktardı.



Yaman, "Aynı zamanda halkımızın isteklerini dikkate alan bir yapıda yeni kurslar açabiliriz. Yakın bir zamanda sanatla ilgili yeni projelerimiz olacak." dedi.