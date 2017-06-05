Bilecik'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, kent merkezinde birçok iş yeri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.



Bahçelievler ile Hürriyet mahallelerini birbirine bağlayan alt geçit ile sokak aralarında büyük su birikintileri oluştu.



Sürücüler sağanak nedeniyle zor anlar yaşarken, vatandaşlar da aniden bastıran yağmurdan kurtulmak için yoğun çaba gösterdi.



Belediye ekipleri ile vatandaşlar yağmur sularının tahliyesini sağladı.