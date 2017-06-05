Londra'daki terör saldırısını üstlendiler
Londra'daki terör saldırısını üstlendiler
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor

Bilecik'te sağanak

Bilecik'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te sağanak

Bilecik'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, kent merkezinde birçok iş yeri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

Bahçelievler ile Hürriyet mahallelerini birbirine bağlayan alt geçit ile sokak aralarında büyük su birikintileri oluştu.

Sürücüler sağanak nedeniyle zor anlar yaşarken, vatandaşlar da aniden bastıran yağmurdan kurtulmak için yoğun çaba gösterdi.

Belediye ekipleri ile vatandaşlar yağmur sularının tahliyesini sağladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bilecikte sağanak yağış #Bilecik
banner863
Önceki Haber
Dicle Nehri'nde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu
Sonraki Haber
Diyarbakır'da markete el yapımı patlayıcıyla saldırı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.