Bingöl'ün Genç ilçesindeki 30 köy ve mahallelerde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki 30 köy ve mahallelerde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Bingöl Valili'ğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Genç ilçesine bağlı Kazancık, Açıkalın, Olgunlar, Köklü, Büyükçağ, Gümüşlü, Yuvalı, Aslancık, Üzümcük, Kirişli, Hasenan, Taşkapı, Mezraa, Varvusen, Coşkunlar, Mezra, Yolaçtı, Kaynaklı, Toklu, Akpınar, Herkir, Kayacık, Yürekli, Doğanlar, Karzel, Kaygısız, Kaymaz, Sevimli, Sağgöze ve Yenice köy ve mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlenecek.



Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, sivil vatandaşların zarar görmemesi için 5 Haziran günü saat 00.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı başlatılırken, söz konusu yasağa vatandaşların uymasının can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı kaydedildi.