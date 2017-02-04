Bingöl'de çığ

Adaklı ilçesinde bir ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu 130 hayvan telef oldu

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde çığ düşmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu.



Kaymakamlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe bağlı Mercan köyü Çomak mezrasında Filit Ölgörmüş’e ait 300 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın üzerine çığ düştü.



Köylülerin çabalarıyla 150 hayvan canlı çıkarıldı, yaralı olarak çıkarılan 20'si kesildi, 130 küçükbaş hayvan telef oldu.



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.