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Bingöl'de kış

Tipi nedeniyle il genelindeki 19 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kış

Bingöl'de tipi nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilik İl Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tipi nedeniyle il genelindeki 19 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu köy yollarının ulaşıma açılması için yaptığı çalışmalar yoğun kar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
- Karlıova'da dondurucu soğuk hakim
Karlıova ilçesinde son 20 yılın en soğuk günlerinin yaşandığı bildirildi. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğünü söyledi.
Bingöl, köy ve mahalle yollarının açılması için ekiplerin gece gündüz çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Bu sene çok fazla kar var. En son 20 yıl önce böyle yoğun kar yağışı gördük. Köy ve mahalle yollarımızı açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız sadece caddeleri temizlemekle sınırlı değil. Gündüz cadde ve sokakları gece ise mahalle yolları, ağılların ve evlerin yollarını açıyoruz. Çok çetin bir kış geçiriyoruz."
Vatandaşlardan Yusuf Altay da kar yağışının ardından başlayan ayaz ve tipi nedeniyle bir haftadır evinden dışarı çıkamadığını söyledi.
Son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığına dikkat çeken Altay, "Tipinin durmasıyla dışarı çıkabildik. Mahalle yollarımız kapalıydı, belediye evlerimizin yollarını açtı. Kar yağışı ve tipi durdu fakat hava çok soğuk." diye konuştu.


Kaynak: AA
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