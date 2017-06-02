GAZİANTEP'te ailelerin bir haftadır haber alamadığı ve her yerde aradığı 14 yaşındaki N.A. ile 15 yaşındaki M.S. isimli kızlar, apartman dairesinde kilitli halde bulundu. Kızlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.

GAZİANTEP'te ailelerin bir haftadır haber alamadığı ve her yerde aradığı 14 yaşındaki N.A. ile 15 yaşındaki M.S. isimli kızlar, apartman dairesinde kilitli halde bulundu. Kızlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.



Olay, öğleden sonra Öğretmenevi Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın zemin katındaki daireden yardım çığlıkları duyanlar polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekiplerine kapının ardındaki N.A. ile M.S. isimli kızlar, ailelerinin geçen hafta erkek arkadaşlarının olduğunu öğrenmesi üzerine korkup eve gitmediklerini ve isimlerini bilmedikleri bir kadının yanında kalmaya başladıklarını anlattı. N.A. ile M.S.'nin, pişman olduklarını ve kurtulmak istediklerini söylemesi üzerine itfaiye ekipleri, 3 kilitle güçlendiren kapıyı açıp kızları kurtardı. Kızlar, olay yerine gelen ve kendilerini bir haftadır arayan aileleriyle birlikte ifadelerinin alınması için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kızların üzerine kapıyı kilitleyip ortadan kaybolan kadının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.