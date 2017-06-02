İzmir'de bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı 45 yaşındaki kadını bıçakla öldürdükten sonra suç aletiyle birlikte karakola giderek teslim oldu.



Peker Mahallesinde bir evde beraber yaşayan Tevfik D.(63) ve Filiz Akbaş arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.



Kavgaya dönen olayda Tevfik D, Akbaşı bıçakladı.



Daha sonra bölgesindeki karakola giden Tevfik D, birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Adrese giden polis ekipleri Akbaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı



Akbaş'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Tevfik D, ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.