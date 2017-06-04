İzmir'de pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarı antikacılar ve koleksiyoncuların de uğrak noktası durumunda.

İzmir'in Konak ilçesinde, kıyafetten balığa ev aksesuarlarından sanayi ürünlerine kadar birçok eşyanın satıldığı ikinci el eşya pazarı, son dönemde antikacılar ve koleksiyonerlerin de gözdesi oldu.



Yenişehir semtinde yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda kurulan ve sadece pazar günleri hizmet veren pazar, ihtiyaçlarını düşük maliyetle gidermek isteyen çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor.



Sabahın erken saatlerinde kurulan ve alışverişin öğle saatlerine kadar devam ettiği "Bit pazarı"na, son dönemde antikacılar ve koleksiyonerler de yoğun ilgi gösteriyor.



Konak Belediyesinin kayıtlarına göre her hafta yaklaşık bin satıcının tezgah kurduğu pazarda, özellikle antika eşyalar, tablolar ve aksesuarlar müşteri çekiyor.



Antika ev eşyası satan 56 yaşındaki Ramazan Vardar, antikacıların pazara çok sık geldiğini, bu kişilerin toplu alışveriş yapmayı tercih ettiğini söyledi.



Pazarda en çok eski kömür ütülerin ilgi gördüğünü anlatan Vardar, "Eski kömür ütüler artık çok bulunmuyor. Fiyatları 100 liradan başlıyor. Gaz ocağı ve gaz lambası da antikacılardan büyük ilgi görüyor. Onların fiyatları da 25 liradan başlıyor. En pahalı gaz ocağı 100 lira. Onu vatandaş alsa evine koyuyor ama antikacı alırsa onu en az 200 liraya satıyor." diye konuştu.



Pazarda 1,5 yıldır tezgah açan emekli öğretmen 65 yaşındaki Turgay Aladağ, işlerinin iyi olduğunu belirtti.



Gaz lambaları, kalaylı tepsiler ve ev eşyalarını toplayıp sattığını dile getiren Aladağ, "Tezgahıma özellikle antikacı ve koleksiyonerler uğruyor. İzmir dışından gelenler dahi var. Mesela bir kalay tepsi takımını benden 200 liraya alıyorlar, meraklısına daha yüksek fiyatla satıyorlar. Ben emekliyim çok fazla kar amacım yok. Ayda buradan 2 bin lira kazansam bana yeter." ifadesini kullandı.



Aladağ, evlerindeki eski eşyalardan sıkılan ya da paraya ihtiyacı olan vatandaşların sabah saatlerinde pazara gelip bunları sattığını, çoğu eşyanın aynı gün yeni sahipleriyle buluştuğunu kaydetti.



"Bit pazarının kadın esnafı"



Pazar esnafı 49 yaşındaki Ayten Altun, ikinci el eşya pazarında yıllardır tezgah açmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Altun, fiyatlardan hem esnaf hem de pazarcının memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Burada hiçbir esnaf fiyat konusunda kimseyi üzmez. Biz, aracılık yapıyoruz. Mesela kapıcılar ve eski eşyaları toplayanlar bunları bize getiriyor. Bana, 'aman abla şöyle bir kıyafet gelirse satma, bana ayır' diyen, sipariş veren müşterim bile var. Örnek verecek olursak hiç kullanılmamış yeni bir tencere pazarda 50 lira iken burada ise az kullanılmışı 20 lira. Vatandaş daha ekonomik olduğu için burayı tercih ediyor." diye konuştu.



"Fiyatları ucuz olduğu için buraya gelip alışveriş yapıyorum"



İkinci el eşya pazarına akvaryum balığı almak için geldiğini dile getiren 25 yaşındaki Niyazı Maden, Torbalı'da yaşadığını, balıkların ilçede 25 liraya satıldığını, buradaki fiyat 15 lira olduğu için pazarı tercih ettiğini anlattı.



Her hafta alışveriş yapmak için buraya geldiğini aktaran Maden, "Bu pazarda herşey var ve uygun fiyata satılıyor. Vatandaşlar da uygun fiyatta olduğu için burayı tercih ediyor. Burası benim için alışkanlık haline geldi." dedi.

