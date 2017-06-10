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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis ve Tatvan'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

 Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik eş zamanları operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışma kapsamında 7 Haziran'da Tatvan'da gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Operasyonda 3 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 2 şarjör ve 10 fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınanlardan 7 şüpheli tutuklanmış, bir kişi adli kontrol, bir kişi de savcılıktan savcılıktan Serbest kalmıştır. İl merkezinde ise ekiplerimizce sokak satıcısı olduğu tespit edilen 3 kişinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 55 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanmış, 2 kişide serbest bırakılmıştır."

Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bitlis #uyuşturucu #operasyon #bitlistatvan
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