ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde Myra Antik Kenti'nde bulunan 12'nci yüzyıldan kalma Bizans dönemine ait şapeldeki (küçük kilise) haç figürü sökülerek çalındı. Kaymakam Murat Uz, "Antik haçın sökülerek yerinden çalınmasının son 3- 4 gün içinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı" dedi.

Myra Antik Kenti'nin dışında bulunan 12'nci yüzyıldan kalma Bizans şapelinin batı yönündeki girişinde bulunan 20 santim uzunluğunda, mermerden yapılmış haç figürü yerinden sökülerek çalındı. Olay, Myra Antik Kenti'nin güvenlik görevlileri ve şapelin yanında evi bulunan Gezer ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.



'İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'



Demre Kaymakamı Murat Uz, "Olay maalesef doğru. Antik haçın sökülerek yerinden çalınmasının son 3- 4 gün içinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Üzücü bir olay. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Antik şapel, Myra Antik Kenti'nin dışında. Olayı güvenlik görevlileri kontrol sırasında fark etmiş. Gerekli açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacaktır" dedi.



2010 YILINDA ORTAYA ÇIKARILDI



Bizans şapeli, Myra Antik Kenti Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bizans Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Akyürek'in 2010 yılında yaptığı kazılarda ortaya çıkarıldı. Antik şapel dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katkıları ile restore edildi, etrafı güvenli hale getirilerek, korumaya alındı. Şapel 5.5 metre derinde olduğu için üstü yağmur suyuna karşı örtüldü ve ziyarete kapatıldı. Şapelin girişinde ayrıca Noel Baba, Meryem Ana ve İsa figürü de yer alıyor.