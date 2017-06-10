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Bodrum'da açıklarında tekne battı

Demirli bulunduğu alanda su aldığı belirlenen 10 metrelik "Okyanus" adlı tekne sulara gömüldü.

Bodrum'da açıklarında tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, demirli bulunduğu alanda su aldığı belirlenen tekne battı.

Bitez Mahallesi açıklarında demirli bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki "Okyanus" isimli tirhandil su aldı. 

Sintine pompasındaki arıza nedeniyle su aldığı belirlenen teknenin tamamı sulara gömüldü. Tekne, çevredeki yerli ve yabancı uyruklu tatilcilerin de dikkatini çekti.

Değeri yaklaşık 100 bin lira olduğu ifade edilen teknenin bulunduğu yerden kurtarılması için Bitez Liman Müdürlüğü yetkililerinin de destekleriyle kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #muğla #demir #Deniz #tekne #batma #okyanus
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