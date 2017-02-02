Kanada'da yine cami saldırısı
Kanada'da yine cami saldırısı
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası

Bodrum'da deniz dibi temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile yürütülen deniz dibi temizliği başladı

Bodrum'da deniz dibi temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile 3. kez yürütülen deniz dibi temizliğine başlandı.

Bodrum Belediyesi dalış ekibi ve gönüllü dalgıçlar, Yalı Mahallesi'nden başladıkları temizlik çalışmasında su altından otomobil lastiği, halı parçası, halat, ağ parçası, metal ve plastik boru gibi çok sayıda atık çıkardı.

Çalışmaları izleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile yürüttükleri deniz dibi temizliğine bu yıl da devam ettiklerini söyledi.

Kocadon, üçüncüsüne bu yıl başladıkları deniz dibi temizliğiyle ilgili, şunları kaydetti:
"Deniz temizliğine büyük önem veriyoruz. Denize yakın işletmelerin attığı ya da derelerin getirdiği atıkları görüyoruz. Bunun yavaş yavaş azalacağına inanıyorum. Çünkü bu bilinç yavaş yavaş oturdu. Önemli olan bu bilinci yaymak, bu güzellikleri bizden sonraki nesillerimize aktarabilmek. Onlar da bu denizlerden faydalansın. Denizlerimiz turizme katkı sağlasın. Denizler bizden sonraki nesillere hizmet etmeye ve güzelliklerini sergilemeye devam etsin. Bütün çabamız bu."

Toplam 18 noktada gerçekleştirilecek deniz dibi temizliği, Bodrum ilçe merkezinde son bulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #deniz dibi temizliği #dalgıç #bodrum #atık #Denize en çok mavi yakışır
banner863
Önceki Haber
Instagram'a çoklu fotoğraf yükleme özelliği geliyor
Sonraki Haber
Devriye gezen polisler yakaladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.