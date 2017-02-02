Bodrum'da deniz dibi temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile yürütülen deniz dibi temizliği başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile 3. kez yürütülen deniz dibi temizliğine başlandı.



Bodrum Belediyesi dalış ekibi ve gönüllü dalgıçlar, Yalı Mahallesi'nden başladıkları temizlik çalışmasında su altından otomobil lastiği, halı parçası, halat, ağ parçası, metal ve plastik boru gibi çok sayıda atık çıkardı.



Çalışmaları izleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile yürüttükleri deniz dibi temizliğine bu yıl da devam ettiklerini söyledi.



Kocadon, üçüncüsüne bu yıl başladıkları deniz dibi temizliğiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Deniz temizliğine büyük önem veriyoruz. Denize yakın işletmelerin attığı ya da derelerin getirdiği atıkları görüyoruz. Bunun yavaş yavaş azalacağına inanıyorum. Çünkü bu bilinç yavaş yavaş oturdu. Önemli olan bu bilinci yaymak, bu güzellikleri bizden sonraki nesillerimize aktarabilmek. Onlar da bu denizlerden faydalansın. Denizlerimiz turizme katkı sağlasın. Denizler bizden sonraki nesillere hizmet etmeye ve güzelliklerini sergilemeye devam etsin. Bütün çabamız bu."



Toplam 18 noktada gerçekleştirilecek deniz dibi temizliği, Bodrum ilçe merkezinde son bulacak.