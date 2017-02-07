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Bodrum'da fırtına etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki fırtına özellikle sahil kesimindeki işletmeleri etkiledi

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, sahildeki işletmelere zarar verdi.

AA muhabirinin Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ilçede güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu.

Fırtına, özellikle sahil kesimindeki işletmeleri olumsuz etkiledi. Kış mevsimi olmasına rağmen güneşli havalarda hareketlilik yaşanan sahildeki çay bahçeleri, fırtına nedeniyle boş kaldı. Fırtınada bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü.

Gece saatlerinde gök gürültülü sağanak beklenen ilçede, meteorolojik verilere göre yağışın ardından rüzgarın etkisi azalacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahil #fırtına #dalga #bodrum
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