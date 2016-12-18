Bodrum'da isale hattı borusu patladı

Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle karayolunda büyük çapta hasar oluştu.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) bağlı içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından, karayolunda yaklaşık 4 metre derinliğinde çukurun oluştu. Bodrum Belediyesine bağlı zabıta ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Ekipler, sürücülerin oluşan çukura düşmemeleri için çalışma yaptı. İçme suyu hattından çıkan tazyikli su nedeniyle karayolunda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İsale hattı patlamasına şahit olanlardan Ahmet Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültüyle patlamanın yaşandığını söyledi.

Açılan çukurdan çok miktarda su aktığını ifade eden Ocak, "Asfaltı bile yerinden oynatacak kadar şiddetli patlama oldu. Ben o sırada dükkandaydım. Gürültünün ardından dışarı çıktığımda olayı gördüm." diye konuştu.

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