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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Bodrum'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Bodrum'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezinde otomobil içerisinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği F.M'yi takibe aldı.
Şüpheliyi kent merkezinde suçüstü yakalayan ekipler, bu kişinin kaldığı adrese de operasyon düzenledi.

Gümbet Mahallesi'nde belirlenen adrese gelen ekipler, evde bulunan 8 kişiden E.Ç'nin de uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddenin yanı sıra hassas terazi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü. 7 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen F.M. ve E.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #polis #operasyon #muğla #bodrum #adliye
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