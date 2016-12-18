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Bolu'da durdurulan otomobilden kaçak içki çıktı

Bolu'da durdurulan bir otomobilin bagajında yapılan aramada kaçak viski ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Bolu'da durdurulan otomobilden kaçak içki çıktı
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir otomobil, şüphe üzerine durduruldu.  

Ekipler, otomobilin bagajında ve araçtaki şahıslar Ö.Ş. ve M.Ş. üzerinde yaptıkları aramada, 20 şişe gümrük kaçağı viski, 50 adet cinsel içerikli hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aramalar sonrasında gözaltına alınan Ö.Ş. ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen gümrük kaçağı viskilerin yılbaşında piyasaya sürüleceği öğrenildi. 

Kaynak: AA
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