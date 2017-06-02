Tünel içerisinde tırın yan durarak yolu kapatması nedeniyle tünel kısa süreliğine ulaşıma kapandı

Bolu Dağı Tüneli içerisinde bir tırın yan durması (makaslaması) sonucu yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan İstanbul istikametinden Bolu'ya seyreden Yılmaz Keser idaresindeki 14 GD 935 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli içerisinde iddiaya göre diğer araçların sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan bir şekilde yolda kaldı.



Tünel içerisinde bulunan kameralardan tırın yan durduğunu gören karayolları ekipleri, tünel girişini bariyerler ve karayollarına ait araçlarla ulaşıma kapattı. Kapanan yol nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Tırın tünel içerisinden çekilmesinin ardından yol yaklaşık yarım saatin ardından ulaşıma açıldı.



Sürücü Yılmaz Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünel içerisinde diğer araçların kendisini sıkıştırdığını söyledi. Kazanın tünel içerisinde olduğunu ifade eden Keser, "Taksiler sıkıştırınca sol tarafa kaçmak istedim ama o şeritten de araba geldi. Frenlere yüklenince tır makasladı ve yolda kaldı. Kimseye bir zararımızın olmadı." dedi.