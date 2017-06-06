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Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 15 gün kapalı

TEM'in Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Kavşakları arası Ankara yönü, derz yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 15 gün ulaşıma kapatılacak. Ulaşımın D-100 Karayolu'ndan sağlanacağı açıklanırken sürücüler bu bölümde Bolu Dağı'nı tırmanacak.

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 15 gün kapalı

TEM'in Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Kavşakları arası Ankara yönü, derz yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 15 gün ulaşıma kapatılacak. Ulaşımın D-100 Karayolu'ndan sağlanacağı açıklanırken sürücüler bu bölümde Bolu Dağı'nı tırmanacak.

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu kesimindeki Abant Kavşağı arası kontrol kesiminde derz yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle İstanbul-Ankara istikameti taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım D-100 Karayolundan sağlanacaktır. Bu uygulama 07 Haziran'dan 22 Haziran tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir" denildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bolu Dağı #ankara #TEM
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