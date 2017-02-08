Bolu'nun doğal güzelliklerine ziyaretçi akını

Abant ve Gölcük tabiat parkları ile kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'yı geçen ay 145 binden fazla kişi ziyaret etti

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları ile kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ocak ayında da yoğun ilgi gördü.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüzde 65'i ormanlarla kaplı kent sınırları içerisinde yer alan Abant Tabiat Parkı'nı ocak ayı içerisinde 51 bin 851, Gölcük Tabiat Parkı'nı 19 bin 941 ve 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'yı yaklaşık 75 bin kişi ziyaret etti.



Günübirlik ve konaklamak için Abant ve Gölcük tabiat parklarına gelen tatilciler, yüzeyi buz tutan göllerin çevresinde yürüyüş ve piknik yapıyor. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, at ve fayton turları attıkları parklarda, karla kaplı yamaçlardan kızak, poşet ve şambreller ile kayıyor.



Kar kalınlığının bir metre 94 santimetre olduğu kayak merkezi Kartalkaya'ya gelen ziyaretçiler ise toplam uzunluğu 50 kilometre olan pistlerde kayak ve snowboard yapıyor.



Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene kış mevsiminin çok bereketli geçtiğini ifade etti.



Ocak ayının, hem sezonun ortası olması hem de yarıyıl tatiline girilmesi dolayısıyla çok iyi geçtiğini ifade eden Avcı, "Bölgeye yaklaşık 75 bin dolayında ziyaretçi geldi. Şubat ayında da aynı doluluklar devam ediyor. Sanıyorum 15-20 Şubat'a kadar bu yoğunluk devam edecek." dedi.