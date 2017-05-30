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Boya yaparken 10. katta asılı kaldılar

Mersin'de boya için çıktıkları bir apartmanın 10. katında, iskele halatının kopması nedeniyle mahsur kalan kuzenler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Boya yaparken 10. katta asılı kaldılar

Mersin'de, boya yaparken çıktıkları iskelenin halatının kopması sonucu 10. katta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nevzat ve Nezir Uzunyol, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki Ata Apartmanı'nda boya yapmak için iskele kurdu.

Boya sırasında, bir halatı kopan iskele ters dönünce amca çocukları oldukları öğrenilen kişiler apartmanın 10. katında mahsur kaldı.

Bağrışmalar üzerine durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye aracının merdivenini kullanarak apartmanın 10. katına çıkan ekipler, iskele üzerinde korkuyla bekleyen işçileri kurtardı.

Kuzenler Nevzat ve Nezir Uzunyol, daha sonra olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin
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