Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

Bozcaadalı Dimitri, camide mevlit okutup, hayır pilavı dağıttı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde Rum asıllı Türk vatandaşı 58 yaşındaki Dimitri Mukata, 6 ay önce kaybettiği 80 yaşındaki annesi Afrodit Mukata adına Alaybey Camisi'nde mevlit okutup, hayır pilavı dağıttı.

Bozcaadalı Dimitri, camide mevlit okutup, hayır pilavı dağıttı

Bozcaada'da ilk kez bir Rum asıllı Türk vatandaşı, kaybettiği annesi için ilçe merkezinde hayır yaptı. Bozcaada'da pansiyon işletmeciliği yapan Rum asıllı Türk vatandaşı Dimitri Mukata, 6 ay önce kaybettiği annesi Afrodit Mukata için Alaybey Camii'nde kılınan cuma namazının ardından mevlit okutup hayır pilavı dağıttı. Mukata, "Annemin ölümünün üstünden 6 ay geçti. Ben de 'bir hayır yapayım' dedim. Kilise ya da cami önemli değil, dinlerin hepsi aynı. Adalılar 'Allah kabul etsin desin' bu benim için yeterlidir zaten" dedi. Bozcaada Alaybey Camii İmamı Ahmet Kıran ise, camide bu tür hayır etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını dile getirdi. Camide aynı gün Alaybey Mahallesi Muhtarı Emin Meral'in de Adalılar adına hayır yaptığını belirten Kıran, "Dimitri kardeşimiz de annesi adına bugün burada. İnşallah bu adamızda hep devam eder" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bozcaada #dimitri #cami #mevlit #hayır pilavı #çanakkale
banner863
Önceki Haber
Belaruslu turist kaldığı otelde intihar etti
Sonraki Haber
Gaziantep'te FETÖ iddianamesi kabul edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.