ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde Rum asıllı Türk vatandaşı 58 yaşındaki Dimitri Mukata, 6 ay önce kaybettiği 80 yaşındaki annesi Afrodit Mukata adına Alaybey Camisi'nde mevlit okutup, hayır pilavı dağıttı.

Bozcaada'da ilk kez bir Rum asıllı Türk vatandaşı, kaybettiği annesi için ilçe merkezinde hayır yaptı. Bozcaada'da pansiyon işletmeciliği yapan Rum asıllı Türk vatandaşı Dimitri Mukata, 6 ay önce kaybettiği annesi Afrodit Mukata için Alaybey Camii'nde kılınan cuma namazının ardından mevlit okutup hayır pilavı dağıttı. Mukata, "Annemin ölümünün üstünden 6 ay geçti. Ben de 'bir hayır yapayım' dedim. Kilise ya da cami önemli değil, dinlerin hepsi aynı. Adalılar 'Allah kabul etsin desin' bu benim için yeterlidir zaten" dedi. Bozcaada Alaybey Camii İmamı Ahmet Kıran ise, camide bu tür hayır etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını dile getirdi. Camide aynı gün Alaybey Mahallesi Muhtarı Emin Meral'in de Adalılar adına hayır yaptığını belirten Kıran, "Dimitri kardeşimiz de annesi adına bugün burada. İnşallah bu adamızda hep devam eder" dedi.

