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Bu hafta sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gaziantep'te geçen haftaya göre sıcaklık 3-4 derece birden artarak bugün 34 dereceye ulaştı. Yarın ve ertesi günde kademeli artış gösterecek kentteki sıcaklık cuma günü 36 dereceye çıkacak.

Bölgenin en sıcak şehirlerinin başında gelen Şanlıurfa'da da bunaltıcı hava etkili oluyor. Bugün 37 derece olan sıcaklığın yarın 38 dereceye cuma günü ise mevsimin rekor seviyesine ulaşarak 40 dereceye çıkması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı Adıyaman ve Kilis'te de termometreler cuma günü 38 dereceyi gösterecek.

Yetkililer, aşırı sıcakların etkili olduğu bu dönemde vatandaşları tedbirli olmaları ve özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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