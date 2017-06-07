KONYA'da erkek arkadaşı tarafından dövülen ve yol ortasında baygın bulunan 36 yaşındaki Funda B.'nin hastanede yapılan kan testi sonucunda 4 haftalık hamile ortaya çıktı.

2.34 promil alkollü olduğu belirtilen kadının hastane personeline haber vermeden hastaneden kaçtığı ve polis merkezine ifade vermeye gitmediği belirtildi.



Olay, geçen Pazar günü saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille gezerken erkek arkadaşı tarafından dövülen Funda B., araçtan indirildi. Bir süre yürüyen Funda B., başına aldığı darbeler nedeniyle yol artasında baygınlık geçirdi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin "Sana ne oldu?" sorusuna, "Dayak yedim" karşılığını veren Funda B., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Burada yüzüne dikiş atılan ve serum tedavisini uygulanan Funda B.'den test için kan alındı. Funda B.'nin kan testi sonucunda 4 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen kadının test sonuçlarının ardından hastane personeline haber vermeden buradan kaçtığı belirtildi. Aynı hastanede 2016 yılının Ağustos ayında da bir bebek dünyaya getirdiği kaydedilen Funda B.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.