Bu ihale çok konuşulur!

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde çalıştığı bankadan zimmetine 2 milyon lira geçirdiği belirlenince kaçan ve 40 gün sonra teslim olan veznedar N.A.'nın banka tarafından haczedilen 2 bin 100 güvercini, bugün ihaleyle satışa çıkarıldı

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Torbalı'da yediemin olarak kuşların teslim edildiği çiftlikte yapılan ilk ihaleye gelen N.A.'nın babası Veli A. ihale usulü satışın yanlış olduğunu savunarak tepki gösterdi.



Bornova'daki bir bankada 8 yıl veznedarlık yapan 1 çocuk babası N.A., iddiaya göre 2 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Olayın ortaya çıkması ardından banka yetkilileri tarafından hakkında soruşturma açıldığını öğrenen N.A. ortadan kayboldu. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı Muğla ve Aydın'a gittiğini tespit ettiği N.A., geçen 2 Aralık'ta İzmir'de Yeşilyurt Polis Merkezi'ne giderek teslim olurken ifadesinde, "Güvercin hastasıyım. Zimmetime geçirdiğim paralarla güvercin aldım. Bu güvercinler çok pahalı. Paraları, ATM hesabına kesip, sonrasında tanıtma işlemini yapmadım. Zimmetime geçirdiğim parayı bankaya ödemek istedim ama toparlayamadım" diye ifade vermiş, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.



Torbalılı olan ve Çaybaşı Mahallesi'nde oturan bankacıdan zimmetine geçirdiği paraları alamayan banka, çare olarak çeşitli türlerdeki toplam 2 bin güvercini haczettirdi. Bankacının, zimmetine geçirdiği paralarla aldığı güvercinlere el koyan Torbalı İcra Dairesi, bu kuşlar için ihale düzenleyeceğini duyurdu.



İhale bugün saat 09.00'da kuşların yediemin olarak teslim edildiği Kuşçu Osman'ın Çiftliği'nde başladı. Cinslerine göre ayrılan kuşlar için ihaleler açılarak duyuruldu. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kuşların çoğunluğu yurt dışından getirilen türlerden oluşuyor. İhalenin yapıldığı çiftliğe gelen N.A.'nın babası Veli A. ve N.A.'nın avukatı Hüseyin Ali Üstündağ, yapılan satış yönteminin yasaya uygun ancak satılan hayvanın cinsine uygun olmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Üstündağ, şöyle dedi:



"İhale usulüne uygun. Ancak biz daha önce alacaklıyla görüştük. Bu kuşlar toplu halde satılamaz. Gerçek değerinde satılamadığı gibi ihaleler katılan olmadığından iptal edildikçe süre de uzuyor. Daha önce haciz edilen hayvanlar ihale usulüyle satıldı. Ancak bu sayıda süs kuşu daha önce satılmadı. Bu yöntem bu kuşların satışı için uygun değil."



Baba Veli A. ise oğlunun 14 yıldır güvercin beslediğini ve ürettiğini belirterek, "Bu kuşların çoğunu taksitle aldı. Ürettik ve sattık. Satışlarda iyi de rakamlar elde edildi. Bu kuşları bize bıraksalarda biz satarak bankanın zararını karşılardık. Ama onlar bize yediemin olarak teslim etmek istediler. Kabul etmedik. Kuşları çuvallara doldurup buraya getirdiler. Bu kuşlar birbirine hastalık geçirebilen kuşlar. Bu şekilde yapılması hiç uygun değil" dedi.



Kuşların yediemin olarak teslim edildiği Osman Beklen ise kuşların tek tek satılamayacağını belirterek, "Burada mezat değil ihale yapılıyor. Katılanların çoğu satışın mezat usulüyle yapılacağını düşünerek gelmiş. Ancak bu kuşlar cinsine göre ayrıldı ve 20'li 30'lu gruplar halinde satılacak. Burada en pahalı olan tür 'balon güvercin'. Bu kuşların tanesi 750 liraya alıcı buluyor. Özelliği diğer türlere göre boyunun daha büyük olması. Ayrıca bu kuşlar gırtlaklarını şişirdikleri için bu adı almışlar. Paçalarındaki tüylerin uzunluğu da kuşları diğerlerinden ayırıyor. Bu kuşlar kendileri üremedikleri için yumurtaları daha ucuz güvercinlerin altına konularak üretiliyorlar. Ayrıca 300 ila 400 lira değerinde de kuşlar var" dedi.



Güvercin satın almak için çiftliğe gelenler de satışın ihale usulüyle yapılmasına tepki gösterdi. Kuş satışının genellikle mezat usulüyle yapılacağını kuşların bu şekilde değerini bulamayacağını söyleyenler, uygun şartlarda bakım yapılmadığını da öne sürdü. Grup grup ayrılan kuşlar için açılarak duyurulan ihaleler, katılım olmadığı takdirde 9 Ocak 2017 tarihine erteleniyor. Gruplar halinde yapılan ihaleler yarın da devam edecek.

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