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Bu kare bugün Van'da çekildi!

VAN'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Van- Bahçesaray karayolu geçici süreyle trafiğe kapandı.

Bu kare bugün Van'da çekildi!

Türkiye'nin bir çok yerinde deniz sezonu açılırken, Van'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Van'ın Özalp ve Bahçesaray İlçesi'nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı zaman zaman trafiği aksatırken Van- Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat süren ve vatandaşlar da şaşkınlığa yol açan kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #yağmur #kar #yağış #van-bahçesaray karayolu #Trafik
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