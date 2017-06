Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Karlı köyündeki vatandaşlar, 15 yıldır ramazan aylarında caminin sosyal tesisinde organize edilen toplu iftarla orucunu açıyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Karlı köyünde 15 yıldır ramazan aylarında tek iftar sofrası kuruluyor.



Toplu iftar geleneğinin 15 yıldır devam ettiği 30 haneli köyde, her gün bir aile köy halkına iftar veriyor. Aynı zamanda yemeklerin de hazırlandığı Karlı köyü camisinin sosyal tesisinde kurulan iftar sofrasında buluşan köy halkı, birlik ve beraberliğini pekiştirip ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşıyor.

Birbirine küs ve dargın kimsenin bulunmadığı köyde, ramazan ayı boyunca cami hoparlöründen köy halkı iftar yemeğine davet ediliyor. Yemeği veren aile fertlerinden bir kişi, köylüleri kapıda karşılıyor ve iftar vaktine kadar vatandaşlar cami avlusunda sohbet ediyor. İftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri masalara yemekleri servis ediyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, semaverde çay keyfi yapıp akşam namazının ardından evlerine gidiyor.

Muhtar Recep Duygu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında tüm köy halkının bir araya gelip birlikte iftar yaptığını söyledi.

Her gün bir ailenin bütün köy halkına iftar yemeği verdiğini belirten Duygu, "Yemeği aileler kendi yapıyor, komşular destek oluyor. Bu şekilde kaynaşmayı, dayanışmayı devam ettiriyoruz. Burada hiçbir problem yaşamıyoruz, hiçbir komşu birbirleriyle dargın değil. Herkes buraya toplanıyor, bir kişi evde kalmaz, sıkıntı olmaz. Bu geleneğimizi 15 yıldır devam ettiriyoruz, bundan sonra da devem ettirmek istiyoruz." dedi.



Köy halkından Fatih Yılmaz da Ankara'dan geldiklerini dile getirerek, "Yemek yedikten sonra çayımız, muhabbetimiz burada tamamlanıyor. Herkes namazını kılıp evlerine dağılıyor." diye konuştu.



Bu geleneğin 15 senedir aynı şekilde sürdüğünü aktaran Yılmaz, "Her yıl birlik beraberlik içerisinde aynı sofrada yemek yiyoruz. Köye başka zaman gelemeyen bu yemek vesilesiyle geliyor, gidiyor, birlik beraberlik sürekli sağlanıyor." ifadesini kullandı.



Gamze Yılmaz da bugünkü yemeği dedesinin verdiğini, dedesine yardımcı olmak için Ankara'dan geldiklerini kaydetti.

Günün yemeğini hazırlayan Medine Akbulut ise ramazanda toplu iftar yapma geleneğinin sürmesinden memnuniyet duyduğunu bildirerek, "Köyümüzde yaşlılarımız var, onlar için de iyi oluyor. Gençler de yemek günleri geliyorlar annelerine, babalarına yardımcı oluyorlar. Bu şekilde hem birlik beraberlik oluyor, hem de hep beraber aynı yemekleri yiyoruz." dedi.

İftar için hiçbir evde yemek pişirilmediğini sadece bir yerde yemek piştiğini dile getiren Akbulut, ramazan ayı süresince yemek dertlerinin olmadığını sözlerine ekledi.