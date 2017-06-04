Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, 1984 yılında Türkiye'nin ilk "tabiat koruma alanı" ilan edilen Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nda 33 yıldır sadece bilimsel çalışmalara izin veriliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde içindeki endemik ağaç türleri dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 1984 yılında Türkiye'nin ilk "tabiat koruma alanı" ilan edilen Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'na 33 yıldır sadece bilimsel çalışma yapmak için girilebiliyor.Yeşilırmak Deltası'nın getirdiği alüvyonlarla oluşan ve koruma altına alınan ormanda tek dalın bile kesilmesine izin verilmiyor. Sadece üniversitelerin TÜBİTAK ile yaptığı bilimsel araştırmalar için girilebilen ormanda bilim insanları, insan eli değmeyen ekosistemin kendi kendini nasıl yenilediğini gözlemliyor. Orman içinde rüzgar veya yoğun yağış nedeniyle devrilen ağaçlar oldukları yerde bırakılarak, çürüdükten sonra ekosisteme sağladıkları katkı izleniyor.Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, AA muhabirine, Çarşamba ilçesi sınırlarındaki, Çarşamba Havaalanı'nın yanı başında yer alan 130 hektarlık Hacıosman Ormanı'nın flora açısından Türkiye'nin önemli "su basar" ormanlarından birisi olduğunu söyledi.Ormanın endemik ağaç türlerini barındırdığı için dünya literatürüne girdiğini, Bakanlık tarafından 1984 yılında tabiat koruma alanı ilan edildiğini anımsatan Kılınçer, şöyle devam etti:"Burası Avrupa çapında çok sınırlı bir yayılışa sahip ve hızla ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eşsiz bir alüvyon orman ekosistemidir. Dişbudak, meşe, dişbudak yapraklı kanatlı ceviz, kayacık, kayacıklar, doğu gürgeni, akçaağaç gibi önemli bitki türlerini barındırmakta. Beslenme imkanlarının çok elverişli olması nedeniyle pek çok hayvan türünün barınmasına da imkan sağlamakta. Yaban domuzu, köstebek, kaplumbağa, tavşan ve gri balıkçıl gibi türler bulunmakta. Bu özelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 130 hektarlık orman 1984 yılında 'tabiat koruma alanı' olarak ayrılmıştır."Ormanın etrafının tamamen telle çevrili olduğuna ve bekçisinin bulunduğuna işaret eden Kılınçer, "Hacıosman Ormanı'nda sadece bilimsel araştırmalara izin verilmektedir. Türkiye'deki üniversitelerin TÜBİTAK ile ortak yaptığı projeler orman içinde yürütülmekte ve ormanın kendi kendini nasıl yenilediği gözlemlenmektedir. Ormanda 12 tür ağaç, 30 tür çalı ve 68 türde ot, 32 familyaya ait 72 çeşit mantar tespit edilmiştir." diye konuştu.Kılınçer, ormanda flora açısından halen tespit çalışmalarının tamamlanmadığını sözlerine ekledi.