İç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Yozgat, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli, Manisa çevreleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinden Marmara'nın doğusunda ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı bölgelerimizin iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar ; Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm), Manisa çevreleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın 29.05.2017 pazartesi günü Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; 29.05.2017 pazartesi günü Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güneyinde kuvvetli (21-50 mm), Balıkesir'in güneydoğusunda çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın ; yarın bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



BURSA, 23

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE, 26

Parçalı bulutlu



İSTANBUL, 24

Parçalı bulutlu



SAKARYA, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm), Manisa çevreleri, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR, 18

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.



AYDIN, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 30

Parçalı bulutlu



ANTALYA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY, 28

Parçalı bulutlu



KAHRAMANMARAŞ, 29

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve batısı ile Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA, 21

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KAYSERİ, 24

Parçalı bulutlu



KONYA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; 29.05.2017 pazartesi günü Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BARTIN, 22

Parçalı bulutlu



BOLU, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK, 19

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 28

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN, 20

Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT, 25

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON, 19

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinde sis hadisesi bekleniyor.



ARDAHAN, 20

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 29

Parçalı bulutlu



ERZURUM, 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



KARS, 20

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 12, 31

Parçalı bulutlu



GAZİANTEP 13, 29

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT 17, 31

Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA 17, 33

Parçalı ve az bulutlu