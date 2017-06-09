Batı kesimleri parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Çorum, Amasya ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Çorum, Amasya ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE, 28

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL, 22

İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağış, haftanın son iş gününde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları sosyal medyadan uyararak, "Bugün çok bulutlu, bölge genelinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak" mesajını paylaştı.



KIRKLARELİ, 26

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR, 22

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR, 29

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KÜTAHYA, 22

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA, 30

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 33

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA, 27

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR, 26

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY, 33

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA, 24

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANKIRI, 27

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR, 24

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SİVAS, 30

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU, 22

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE, 25

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KARABÜK, 27

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK, 21

Parçalı bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA,

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 19, 24

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 17, 32

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 18, 25

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AĞRI, 28

Parçalı ve az bulutlu



ELAZIĞ, 35

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM, 28

Parçalı ve az bulutlu



KARS, 27

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN, 39

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR, 38

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 37

Az bulutlu ve açık



SİİRT, 36

Az bulutlu ve açık