Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük’ün doğusu, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale’nin kuzeyi, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük’ün doğusu, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale’nin kuzeyi, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik, Balıkesir'in doğusu, Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BİLECİK °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu



KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IZMIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu



KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



OSMANİYE °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



NİĞDE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük'ün doğusu ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ARTVİN °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GİRESUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HAKKARİ °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



IĞDIR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Kilis ve G.Antep çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATMAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı