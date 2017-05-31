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Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük’ün doğusu, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale’nin kuzeyi, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük’ün doğusu, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale’nin kuzeyi, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik, Balıkesir'in doğusu, Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KÜTAHYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük'ün doğusu ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Kilis ve G.Antep çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATMAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Kaynak: AA
Etiketler; #Hava durumu #Hava
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