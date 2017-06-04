Balon turizmi yapılan yerler arasına geçen yıllarda dahil olan Burdur'daki turlar her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Balon turizmi yapılan yerler arasına geçen yıllarda dahil olan Burdur'daki turlara ilgi her geçen gün artıyor.



Başta Antalya olmak üzere çevre illerden günübirlik turlarla Burdur'a gelen turistler, balonla bin 700 metre yükseklikten kenti seyretme fırsatı buluyor.



Antik çağda Pisidya'nın başkenti olan Sagalassos ve silahşorlarıyla tarihe adını yazdıran Kibyra antik kentlerine ev sahipliği yapan Burdur, gölleriyle de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.



Bölgede uçuş düzenleyen firmanın yetkilisi Kemal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balon turizminin Kapadokya dışındaki uygun yerlerde yaygınlaştırılmasını kapsayan genelgenin ardından Burdur'da çalışmalara başladıklarını söyledi.



Denetimler sonucunda Burdur'da balon uçuşları için izin aldıklarını ifade eden Arslan, kentte yapılan uçuşların oldukça verimli olduğunu kaydetti.



Burdur'da balon turizminin gelişmesi için yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana yaptığımız uçuşlar daha çok tanıtım amaçlıydı. Bu yıl Antalya'daki büyük acentelerle yaptığımız bağlantılar ve sözleşmeler sonucunda Burdur'a iyi turist geldiğini görüyoruz. Bu sene de turistler gelmeye başladı. Yerli turistlerin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Moldova'dan gelen turistler de balon uçuşlarına ilgi gösteriyor."



"Gölleri izlemek çok keyifli"



Turistlerin uçuşlardan memnun olduğunu belirten Arslan, ilde balon turizminin giderek ilgi görmeye başladığını ifade etti.



Arslan, turistlerin balon turu sayesinde farklı güzelliklere şahit olduğunu vurgulayarak, "Bin 700 metre yukarıdan Salda, Burdur, Karataş göllerini izlemek çok keyifli. Gün doğumunun Karataş Gölü'nde mutlaka izlenmesi gerekir. Büyüleyici bir manzara." diye konuştu.



Burdur'un coğrafi konumu itibarıyla balon uçuşları için avantajlı olduğuna dikkati çeken Arslan, "Burdur'da balon turizminde iddialıyız. Balon turizminde atağa geçtik çünkü yaptığımız anlaşmayla Bodrum'dan Burdur'a balon turuna turist getirecek firmalar çalışmaya başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren turistler 4 saat mesafeden gelip, balona binip, akşamüstü tekrar Bodrum'a dönecek. Acenteler çok umutlu. Beklentileri yüksek. Balonun Burdur turizmine farklı bir pencere açacağını umuyoruz." dedi.



Arslan, bu yıl Burdur'da balon turizminde büyük gelişme yaşanacağını öngördüklerini bildirdi.



Balonla uçuşa katılan Serhat Adem Sop ise Burdur'da turların yapıldığını öğrenince kente geldiğini belirtti.



Sop, "Burdur-Karamanlı bölgesinin ve Karataş Gölü'nün doğal güzelliklerini izledik. Bölgenin manzarası tam anlamıyla harikaydı. Tura Antalya'dan katılan yerli ve yabancı turistlerin tepkileri de çok olumluydu. Bir saat süren tur boyunca çok eğlendik, bolca fotoğraf ve video çektik." diye konuştu.



Turlara katılan yabancı turistler de büyük keyif aldıklarını kaydetti.

