Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Dereköy'de etkili olan dolu, ekili ürünler ve bahçelerde zarara yol açtı.

Dereköy ve çevresinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, doluya dönüştü.



Kısa süre etkili olan dolu, bölgedeki ekili ürünler ve bahçelere zarar verdi.



Köy muhtarı Cahit Özçoban, AA muhabirine, hasar tespiti için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvuracaklarını söyledi.



Yağışın bölgede devam ettiğini de belirten Özçoban, "Tahıllarda, bağ ve bahçelerde, fındık, ceviz ve asma bağlarında zarar oldukça büyük." diye konuştu.