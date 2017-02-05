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Burdur'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Burdur’da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Burdur'un Yeşilova ilçesine giden Recep Özcan’ın (42) kullandığı 15 LC 605 plakalı otomobil, Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ile ablası Dudu Peker ve yeğeni Durmuş Peker, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Recep Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Tefenni #burdur
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