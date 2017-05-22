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Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı

Burdur'da özel halk otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı

Burdur'da özel halk otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.İ yönetimindeki 15 M 0020 plakalı özel halk otobüsü, Burdur-Tefenni karayolunda yolcu almak için durduğu sırada kaldırıma çıkarak İl Özel İdaresi Yerleşkesinin bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #özel halk otobüsü #kaza #hafif yaralı #burdur
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