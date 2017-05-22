Burdur'da özel halk otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur'da özel halk otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



A.İ yönetimindeki 15 M 0020 plakalı özel halk otobüsü, Burdur-Tefenni karayolunda yolcu almak için durduğu sırada kaldırıma çıkarak İl Özel İdaresi Yerleşkesinin bahçe duvarına çarptı.



Kazada sürücü ile isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.