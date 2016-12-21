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Burhaniyeli mühendis üç gündür kayıp

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Makine Mühendisi Mustafa Balaban sırra kadem bastı.

Burhaniyeli mühendis üç gündür kayıp
58 yaşındaki 2 çocuk babası Makine Mühendisi Mustafa Balaban, pazartesi günü saat 14.00'te Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Kızı Pınar Balaban, polise kayıp başvurusunda bulunurken, polis gidebileceği yerlerde arama başlattı.

Balaban’ın evden ayrılırken yanına bir miktar para ve şahsi eşyalarını aldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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