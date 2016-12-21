Burhaniyeli mühendis üç gündür kayıp

58 yaşındaki 2 çocuk babası Makine Mühendisi Mustafa Balaban, pazartesi günü saat 14.00'te Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.Kaynak: İHA
Kızı Pınar Balaban, polise kayıp başvurusunda bulunurken, polis gidebileceği yerlerde arama başlattı.
Balaban’ın evden ayrılırken yanına bir miktar para ve şahsi eşyalarını aldığı kaydedildi.
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