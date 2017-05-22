Nilüfer ilçesinde, bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir kişi iş yerinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kayapa Mahallesi'nde Uğur İpek'ten (40) haber alamayan eşi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan iş yerine geldi.



Uğur İpek'in hareketsiz yattığını gören eşi, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İpek'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.