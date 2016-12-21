Bursa'da FETÖ/PDY davası

- Örgüt tarafından insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı öne sürülen derneğin yöneticileri ile devlet kurumlarına yerleştirilmek istenen zanlıların da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan, örgüt tarafından insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı öne sürülen derneğin yöneticileri ile devlet kurumlarına yerleştirilmek istenenlerin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Hasan Basri Uysal (25), Harun Taşar (27), öğrenci Ertuğrul Keçeci (24) ve Emre Abidin Aktemur (23), Nuh Aktaş (30), Mehmet Koç (27), Fatih Yıldırım (22) ile tutuksuz yargılanan 11 kişi ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı tarafından okunan iddianamede, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, devlet kurumlarına kendi elemanlarını yerleştirmek amacıyla kurulduğu ve insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı ileri sürülen Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneğinde örgüt yöneticilerinin, öğrencileri yerleştirmeyi düşündükleri askeri okulların isimlerini deşifre olmamak için ülke isimleriyle kodladıkları bilgisi yer aldı.

Yöneticilerin, kendi aralarındaki görüşmelerin deşifre olmaması için subaylık sınavlarını "su", hava kuvvetleri sınavlarını "Hollanda", kara kuvvetleri sınavlarını "Kanada", deniz kuvvetleri sınavlarını "Danimarka", jandarma sınavlarını ise "Japonya" gibi isimlerle kodladıkları belirtilen iddianamede, sanıkların, temmuzda jandarma okullarındaki sınava girecek öğrencilerle "temmuz ayında Japonya'ya gideceksin" gibi ifadelerle şifreli görüştükleri bilgisi paylaşıldı.



Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mehmet Koç'un tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Aralık 2015'te 4 aylık çalışmanın ardından FETÖ/PDY'ye insan kaynağı sağladığı iddiasıyla bir derneğe operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, dernek yöneticileri ve çalışanlarından oluşan 11 kişi gözaltına alınmıştı. Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki dernek ofisi ve zanlıların evlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel dokümana el konulmuştu.

Dernek yöneticilerinin, FETÖ/PDY'ye bağlı özel okul ve üniversiteler ile dershanede okuyan ya da örgüte yakın kişiler vasıtasıyla referans olunan, yapıya hizmet edebilecek öğrencileri belirlediği, bu öğrencilerin öz geçmişlerini bir havuzda topladıkları saptanmıştı.



Zanlılara ait evlerdeki aramalarda yaklaşık 10 bin kişinin öz geçmişinin bulunduğu bir havuza ulaşılmıştı. Zanlıların, öz geçmişi havuza alınan kişilerle mülakat yaptıkları ve FETÖ/PDY'ye hizmet edecekleri bu yolla belirledikleri öne sürülmüştü. Belirlenen bu kişilerin, dernek yöneticilerince fiziksel ve kişisel özelliklerinin uygunluğuna göre gelecekte örgüt amaçlarına hizmet etmeleri için polis ve askeri okul sınavlarına sokuldukları, kamu kurumlarında çalışan FETÖ/PDY'ye hizmet edenler vasıtasıyla buralarda işe yerleştirildiği iddia edilmişti.

"Terör örgütüne üye olmak, eleman temin etmek, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı dernekle ilgili 1 Ağustos'ta düzenlenen ikinci operasyonda da örgüt tarafından işe yerleştirildiği tespit edilen 3'ü kadın 29 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 10'u savcılıkça salıverilmişti. Mahkemeye çıkarılan 19 kişiden 15'i ise tutuklanmıştı.