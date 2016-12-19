Bursa'da iki katlı binanın yan duvarı çöktü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, temel çalışmaları yapılan bir inşaatın yanındaki iki katlı binanın yan duvarı çöktü.

0 0 0 0

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'ndeki eski binayı yıkıp yerine yenisini yapmak isteyen müteahhitlik firması, yeni inşaatın temel çalışmalarına geçen pazartesi günü başladı.

Çalışmaların yapıldığı arsanın yanındaki iki katlı binanın yan duvarı sabaha karşı çöktü. Çökme nedeniyle bina sakinleri evlerini boşalttı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda binada hasar meydana geldi. Ayrıca, çalışmalar nedeniyle arsaya sınırı bulunan iki evin de tehlike altında olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, evin çevresinde ve içinde incelemelerde bulundu.

Yan duvarı çöken binanın sahibi Sebahat Kiriz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen pazartesi günü temel kazı çalışmalarının başladığını söyledi. Kazı çalışmalarının başladığı gün evlerinde hasar oluştuğunu ifade eden Kiriz, "Yan binada kazı başladığında bir hasar yaşadık, polisleri çağırdık, anlaşma yoluna gidildi ve bize zararın karşılanacağını söylendi." dedi.

Kiriz, çok kötü durumda olduklarını belirterek, "Evi yapacak olan müteahhit hiçbir zaman gelmedi. Mimar var o ilgileniyor bizimle ama bu durumda kimseye güvenimiz kalmadı. 8 yıllık gelinim yeni buraya taşınmıştı. Evi de yaptırdılar, dünya kadar masraf ettiler. Mağdur durumdayız." diye konuştu.

Temel çalışması yapılan arsaya bitişik evde oturan Muharrem Ulukavak da kazı çalışmaları başladığından bu yana rahat oturamadıklarını, tedirgin yaşadıklarını anlatarak, bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kaynak: