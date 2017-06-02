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Bursa'da kablo hırsızlığı

İznik ilçesinde bir inşaattan 200 bin lira değerinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeşten 2'si tutuklandı

Bursa'da kablo hırsızlığı

 Bursa'nın İznik ilçesinde, bir inşaat şirketine ait depodan 200 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İznik Gölü Sahil Projesi yapımında kullanılacak 200 bin lira değerindeki kabloların ilgili inşaat şirketinin deposundan çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Kısa sürede kimlikleri belirlenen zanlılar M.K. (29), E.K. (31) ve E.K. (35), merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bir hurdacıda kabloları satarken suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve E.K. tutuklandı. Kardeş oldukları öğrenilen zanlılardan M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kablo hırsızlığı #iznik #bursa
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