Biri Özbekistan uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı

Bursa'da, otomobil dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla biri Özbekistan uyruklu 4 kişi suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Özbekistan uyruklu M.Y. ile M.T, M.M. ve İ.Ö, internetten ilan vererek otomobilini satmaya çalışan N.O. ile irtibata geçti.

Güven kazanmak için kentte dükkan kiralayarak kendisini iş adamı gibi gösteren zanlılardan M.T, görüştüğü N.O'yu iş yerine davet etti.

Pazarlığın ardından aracın satışını gerçekleştirmek için mesai saatinin bitimine yakın notere giden N.O. ile M.M, paranın EFT işlemiyle hesabına yatacağını söyleyip otomobilin satışını gerçekleştirdi.

Bir süre sonra paranın hesabına geçmediğini fark eden N.O, iş yerine giderek zanlılarla görüştü. Zanlıların kendisini oyaladığını fark eden N.O, polise giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların aynı yöntemle daha önce bir kişiyi daha dolandırdıkları ve aldıkları aracı farklı şehirlerde başkasına sattıkları öğrenildi.