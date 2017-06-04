Yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle teleferik 5 gün süreyle çalışmayacak.

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşım imkanı sunan teleferik, bakım çalışmaları nedeniyle 5 gün hizmet veremeyecek.



Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 140 kabiniyle saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferik, hafta başından itibaren 5 gün boyunca bakım çalışmaları nedeniyle kapalı olacak.



Teleferik, bakım çalışmalarının tamamlanacağı 10 Haziran'da yeniden çalışmaya başlayacak.