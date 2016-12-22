Bursa'da terör operasyonu

- Sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da, sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Y.A, T.Ç. ve H.A'nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıklarını tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu kişilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklandı.