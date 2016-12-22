CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Bursa'da terör operasyonu

- Sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Bursa'da terör operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Y.A, T.Ç. ve H.A'nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıklarını tespit etti.
Bunun üzerine söz konusu kişilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklandı.

Etiketler; #terör operasyonu #bursa
banner863
Önceki Haber
Türkiye ve Rusya arasında önemli gelişme!
Sonraki Haber
Amiral Soner Polat: Bu küçümsenecek bir zafer değil
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.