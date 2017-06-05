Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 16 KT 044 plakalı otomobilin sürücüsü, İzmir yolu otoyolunun Özlüce Kavşağı'nda bulunan Batçık çıkışında aniden yola çıkan İsmail Saygılı'ya (68), çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Saygılı olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.



Kazanın ardından trafiğe kapanan otoyolun tek şeridi, cesedin Adli Tıp Morgu'na kaldırılmasıyla yeniden açıldı.