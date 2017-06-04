Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mesut Kumaş (22) yönetimindeki 34 KT 0405 plakalı otomobil, İnegöl-Bursa karayolu Şehitler Mahallesi kavşağı yakınında takla attı.

Kazada, yaralanan sürücü Kumaş ile aynı araçta bulunan Volkan Koçak (25) ve Faruk Duman (29), 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Durumu ağır sürücü Kumaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #Ölü #kaza #trafik kazası #inegöl #bursa
banner863
Önceki Haber
"Yerli otomobil üretim yeri Sakarya olmalı"
Sonraki Haber
Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer çalışmaları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.