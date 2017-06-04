Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mesut Kumaş (22) yönetimindeki 34 KT 0405 plakalı otomobil, İnegöl-Bursa karayolu Şehitler Mahallesi kavşağı yakınında takla attı.



Kazada, yaralanan sürücü Kumaş ile aynı araçta bulunan Volkan Koçak (25) ve Faruk Duman (29), 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumu ağır sürücü Kumaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.