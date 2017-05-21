"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı

Orhaneli ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine giden Hüseyin Bodur idaresindeki 10 VV 486 plakalı yolcu midibüsü, Yürücekler Mahallesi Karaova mevkisinde, Kadir Demir'in kullandığı 16 N 1185 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yaralılara müdahale eden 112 acil servis ekipleri, otomobildeki Ganime Akın (50) ve Armağan Demir (16) ile midibüsteki Ramazan Gezgin'in (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 12 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, olay yerinde güvenlik önlemi alan ve yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, trafik akışını alternatif yol üzerinden kontrollü şekilde sağlıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomobil #midibüs #orhaneli #yaralı #Ölü #trafik kazası #kaza #bursa
banner863
Önceki Haber
Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği
Sonraki Haber
Türkiye-Amerika cepheleşmesi müzakere yoluyla düzelir mi?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.