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Bursa'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin ölmesi

Apartmanın bodrumunda ölü bulunan gence uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin ölmesi

Bursa'da uyuşturucu satarak bir gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullandığı iddia edilen Emre B'nin (26) 5 Şubat gecesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında ölü bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Emre B'nin uyuşturucu maddeyi arkadaşı E.M. ile merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'ndeki U.K'den aldığını belirledi. Ekipler U.K'yi Selimzade Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüpheliye ait evde yapılan arama ve kontrollerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay
Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında önceki gün bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin Emre B. olduğu ve aynı apartmandaki dairelerden birinde yaşadığı tespit edilmişti.
''Bonzai'' adı verilen sentetik uyuşturucuyu aldıktan sonra evine gitmeyip bodruma indiği öne sürülen Emre B'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu
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