Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Karacabey ilçesinde 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanarak 3 zanlı, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 34 YB 2471 plakalı lüks aracı, Karacabey girişinde durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve bir hassas terazi ele geçirildi.



Araçtaki şüpheliler H.E, E.S. ve S.Ö. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.